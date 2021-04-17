見習騎師周俊樂在昨天（16日）迎來21歲生日，結果在今午（17日）沙田日馬，結果等到尾場三班1400米，終於迎來師傅韋達的賀禮，前者夥拍「標準猴王」一放到底掄元。

「標準猴王」上季五月由大摩馬房（已解散）來投，整體表現起色不大，然而今天撞正全日大利放頭馬的場地形勢，令這匹六歲馬終於敲響轉廐後勝鼓。

韋達馬房今日派出七駒起孖之餘，更全數跑入獎金名次，本身僅有第九場「超能力」不入前四，表現出色。

結果今次十場賽事由十位不同的騎師贏得，而榜首騎師莫雷拉卻繼去年12月16日後再次交白卷，情況罕見。

在混亂形勢下，結果潘頓連續兩期賽事奪得騎師王，他全日獲得一冠三亞，以30分封王，現時落後莫雷拉16場頭馬排第二位。

第十場單Win及組合獨贏A2分別派77及22元，二重彩派573元。

第二至四名順序為「精彩非凡」、「再大大」及「興高采烈」。

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