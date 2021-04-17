名牌倉主大衛希斯今季回歸成績不似預期，但最近已連贏四期，踏入4月次次有馬贏，似乎攻勢開始入肉。

始終希斯名氣響噹噹，唔少馬主慕名而來，好似由四位馬主呂志宏、曹思豪、陳偉茂與梁錦棠合夥養有嘅第八場參戰馬「飛天劍」就屬一例。

「飛天劍」早前由東廐他投，轉倉後跑咗兩場都接近，減夠分終於首次降落第四班跑，希斯即部署佢跑番贏馬路程田草1400米，今次（17日）跑第八場田草四班1400米有晒出擊手影。

「飛天劍」今場落班孭133磅，希斯肯繼續用本地華將楊明綸，似乎有心關照呢位徒孫。

始終楊明綸都有接近三個月冇馬贏，係時候靠呢把劍破悶局。

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