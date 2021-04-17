高伯新今季兵源持續不足，不過在近兩期沙田日馬皆有佳作。

今午（17日）第八場四班1400米，高廐六歲馬「獨角寶寶」飛到馬到，在法籍猛將彭國年胯下一放而返，摘下在港第二捷。

賽後高伯新說：「『獨角寶寶』今場贏在騎師彭國年出色的發揮，自造步速一放而回。」

「加上場地偏軟，有利牠的發揮，順利重敲勝利之門。」

「我們賽前不預期『獨角寶寶』領放，但馬兒出閘很好，能夠把握到賽事有利形勢放頭。」

「彭國年在直路早段讓馬兒回氣，此馬在直路上越帶越順，彭國年應記一功。」

「牠其實是一匹很忠心準繩的馬，可惜常常抽得外檔，陣上形勢不利，令牠與頭馬擦肩而過。」

「我在賽前向馬主表示，如果此馬排較理想的檔位，可以加大注碼。」

「只是今場排13檔未算理想，令我有點擔心。」

「但彭國年發揮出色，及早守在好位，早著先機，加上場地偏軟有利牠的發揮，因此順利重開勝利之門。」

「彭國年因為停賽打斷他的節奏，騎者要重新展示自己的能力。」

「我和騎者賽前都知道『獨角寶寶』評分有利，我很開心有一位好騎師為我們建功。」

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