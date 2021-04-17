剛周五（16日）朝早7點起，跑馬地馬場舉行六組試閘，同樣係沙田馬場晨操嘅主要課期，好多馬房都兵分兩路。

例如剛周三（14日）起孖嘅呂健威馬房，練者鎮守喺沙田，副練伍鵬志就渡江打點。

谷草試閘遇上返工時間，幾乎出現蝦碌鏡頭，鄭俊偉馬房隻「齊齊友福」喺最後一組試閘由賀銘年出試。

但距離上馬時間只剩下三分鐘，騎者仍未出現，馬房手足立刻打電話畀身在沙田馬場嘅練者，並臨時拉伕搵到巴度幫手試馬。

騎練透過手提電話商討騎法之際，賀銘年及時趕到，最終親自策騎「齊齊友福」試閘，並獲得季軍。

賀銘年成朝只為呢匹質新馬試閘，頭五組都冇馬騎，佢由沙田揸車出港島鬧市撞正繁忙時間塞車，幾乎錯過試閘。

雖然賀銘年季內曾策「齊齊友福」贏馬，但試閘甩底係好唔專業嘅行為，隨後連帥權都有機會被搶走。

季初已有薛恩大意錯過試閘，而痛失「當家猴王」嘅帥權 。

撰文：林湛穎

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