今午（17日）有兩匹在港初出馬皆角逐第二場三班1000米，其中包括蘇偉賢馬房三歲澳洲自購馬「勝意龍」。

「勝意龍」在澳洲服役時在1200米及1350米累積兩捷，其中開齋一役亞軍為Daring Man，後駒其後九戰取得兩冠一亞兩季，賽績水準不差。

「勝意龍」父系Better Than Ready為四項1000米至1200米表列賽冠軍，另外在2013年一級賽BTC盃（1200米）不敵「為你高歌」跑第三名。

在港同父馬「辣臣」及「多多利高」皆只在谷草1000米贏馬，前者跑直路賽三度上名。

「勝意龍」母系Vital Page產下七匹子嗣，雖然未嘗揚威表列賽或級際賽，但其中六匹後代皆已出賽並成功獲勝，贏馬途程由1000米至2150米。

「勝意龍」來港後試閘四次，其中3月9日試1000米田草閘，末段後上跑獲亞軍，表現不差。

觀乎其兩線血統及海外賽績，「勝意龍」屬正宗短途馬，加上本身賽前試閘走勢亮眼，在港初出有權搗亂大局。

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