名牌倉口季尾大爆發！季初表現相當沉靜嘅希斯馬房，踏入季尾終於有嘢睇，尤其喺呢個四月份，明顯開晒turbo，次次跑馬均有頭馬進賬。

今日幫希斯贏馬匹「無心睡眠」，除咗係本身泥地首Win之外，同時亦屬倉主今季第一匹泥地頭馬，有雙重意義。

希斯賽後說：「我很開心，馬房近期的成績回升，希望各駒的健康良好，狀態越操越勇，馬房成績越來越好，希望一批質新馬可以交出好成績。」

「『無心睡眠』泥草均合，今天跑濕軟的泥地也合適，此馬對我來說也有另一番意義，因為牠是我今季重臨香港後，首匹泥地頭馬。」

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