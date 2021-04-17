容天鵬馬房一對中年馬「都市神話」及「幸運精選」以往予人印象均是欠運馬，出戰多場卻與頭馬緣慳一面。

不過今年牠們齊齊開竅，「都市神話」早前成功連捷，至於「幸運精選」更勝一籌。

今午（17日）第四場四班草地1800米，「幸運精選」飛到馬到，在田泰安胯下一放迄終，近四戰勁取三冠一季佳績。

韋達與容天鵬成為上半場成績最佳的練馬師，前者四駒全數跑入前四名，後者兩匹出賽馬「合金之星」及「幸運精選」均凱旋而歸。

容天鵬說:「『幸運精選』上場在沙田1600米贏馬，休息足夠後養精蓄銳作戰。」

「我認為牠增程跑1800米亦合發揮，今場形勢對此馬有利，順利取得連捷。」

第四場單Win及組合獨贏A3分別派73.5及22.5元，二重彩派393元。

第二至四名順序為「美活人生」、「連連行運」及「軍威振」。

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