第七場第四班泥地1200米：「威武承傳」上場初跑同程一攻而破，替馬房取得一場重要勝利。

今場（17日）乘勇再跑同程，轉用見習生周俊樂上陣減磅上陣，實際比上場贏馬僅多負一磅，而今場排位又有利，相信會一樣有上場贏馬形勢。

昨日（16日）開飛8.5倍，5點8.6倍，現時6.2倍，2.5倍位置。

睇飛依然係有信心，上場閘前飛到馬到，所以今場亦都要留意閘前票數走勢，但論馬再入三甲應冇問題。

「軍力勁」過往跑同程泥地1200米表現最準，上場跑同程沿途快放走入一席第三，狀態有進。

昨日開飛9.6倍，5點回上10倍，現時8.2倍W，2.5倍位置。

早餐飛有，只要今日泥地跑道有利前置，對呢匹前領馬嚟講有利，有權一放到底。

「一路順風」升上第四班負磅比上場大減，形勢亦唔錯，相信今場再入三甲甚至再贏都唔出奇。

昨日開飛4倍大熱，5點回上5.2倍.現時6.4倍W，2倍位置大熱。

早飛依然多，睇飛有信心繼續有好表現，要兼顧。

「帆哥兒」遇同場快放馬多，相信對佢後上會有着數，昨日開飛9.5倍，5點落到7倍，現時7.5倍W，2.4倍位置。

早飛越賣越多，只要早段能夠跟上快步速，咁入直路後有權後上掃哂。

提供：7威武承傳、1軍力勁、9一路順風、4帆哥兒

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