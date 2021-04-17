莫雷拉雖然在騎師榜仍然有十多場領先優勢，不過宿敵潘頓由三月起急起直追，前者近期氣勢瞬間被比下去，冠軍之爭再現暗湧。

今午（17日）沙田日馬相當均勢，十場頭馬皆由不同騎師奪得。

然而雷神卻不包括其中，須知他全日僅取得兩亞一季成績，令騎者繼去年12月16日谷戰後，相隔四個月再食白果，十場賽事累積輸掉馬迷逾4,738萬獨贏投注總額。

莫雷拉在是日賽事出足十場，包括「帝豪精彩」、「天天精彩」、「青心星」及「精靈勇士」皆成為大熱門，然而最終全數搏失而回。

騎者今季112場頭馬之中，高達58場出自方嘉柏（28）及蔡約翰馬房（30），然而最近其兩大支持者成績明顯下滑，因而影響騎者頭馬進賬；相反潘頓近期夥拍沈集成與羅富全如魚得水，成為凱旋門常客。

雖然雷神今季仍比潘頓多16場頭馬，然而他在17/18及19/20馬季皆在領先的情況下痛失冠軍，因此前者必須在陣上打醒十二分精神，避免重蹈覆轍。

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