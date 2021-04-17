莫雷拉今日（17日）騎足十場，他於騎師王開盤賠率熱至1.85倍，但這一位榜首騎師暫時跑完七場賽事，只獲兩席亞軍，表現令人大跌眼鏡。

反觀華將今戰唔曳，在第七場四班1200米泥地賽，蔡明紹成為今天第四位獲取頭馬之華籍騎師。

由他接手的「紅海福星」（文家良馬房），上次曾配上郭能於同程爆出37倍冷Win打開勝門。

郭能被罰停牌之後，此匹四歲馬交到蔡明紹手上保守水準演出，升班再次一放而回。

此駒臨場不斷起飛，最終着綠格開跑，結果飛到馬到，搭第二名馬匹「飛馬輝煌」（徐雨石馬房）亦是啡格Q，落飛黨又豐收。

文家良說：「『紅海福星』上場在五班取勝，今場在四班跑，對手比上場強，因此我對牠的信心不算太大。」

「我認為牠在四班仍有競爭力，會部署牠再攻泥地，希望繼續有好表現。」

第七場單Win及組合獨贏A2分別派62.5元及19.5元，二重彩派557元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「威武承傳」及「源源動力」。

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