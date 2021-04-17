第一場第五班1200米：「合金之星」今季表現一般，直到上場跑田草1400米潘頓執韁跑入Q位，表現有起色。

呢匹馬評分由季初40減分減到上場28分，明顯減分減過籠，現時在五班有一定嘅優勢。

今場轉跑1200米，潘頓肯再騎，相信應該會繼續有好演出。

昨日（16日）開飛6.9倍，5點上到8倍，現時又落返去5.6倍W，2.2倍位置。

同上場一樣，隔晚早飛到位，今場要預佢一票捧場。

「辣得驕」今季只跑五場，上星期跑田草1400米，因為排最外檔起步關係，沿途留後但最後竟能後上第四，表現出色。

相隔一個禮拜後匆匆再出縮程跑1200米，轉用波健士騎冷味十足。

昨日（16日）開飛22倍，5點輕輕落到18倍，現時14倍W，4.2倍位置。有墊底飛支持，今場最佳半冷。

「陽明冠爵」今季只跑四場，季內首仗跑同程田草1200米後上第五走光，打後跟手跑過田草1400米，谷草1200米表現都係一般。

今場重跑田草1200米，用徒弟周俊樂減磅上陣，隨時又會再跑近。

昨日開飛29倍，5點輕輕落到22倍，現時19倍W，5.1倍位置。

有些少早餐飛落咗，相信呢匹馬閘前應有飛落，如見到嘅話就唔好錯過，一定要預佢一票。

「電訊飛彈」季初跑同程入Q，僅以半個馬位落敗，表現出色，可惜打後數仗表現不似預期。

今場再次重跑田早1200米改用新騎師上陣，鬥志無需懷疑。

昨日開飛11倍，5點企住12倍，現時9.9倍W，3.2倍位置。

明顯有墊底飛到位，今場排檔不俗，跑入一席絕對唔奇。

提供：8合金之星、6辣得驕、5陽明冠爵、7電訊飛彈

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199