第三場第三班1650米泥地：「八太子」算是一匹泥地特佳馬匹，今季共跑四次泥地，有贏有位表現出色。

今場再跑贏馬路程，應該又會有接近演出。

昨日（16日）開飛19倍，5點輕輕落到12倍，現時13倍W，3.3倍位置。

早飛唔算特別多，可能因為今場要負頂磅上陣，但呢匹馬始終跑泥地非常出色，今場入三甲應冇問題。

「電玩時代」今季只跑一仗，三月尾初出跑泥地1200米58倍冷門，出閘後沿途居後，入直路搵位衝時受阻要收慢，但最後竟然能夠再次衝上跑入一席接近嘅第七名，走曬光！

今場練馬師安排增程跑泥地1650米，上季跑過同程有接近演出，今場改用新騎師上陣，鬥志無需懷疑。

昨日開飛13倍，5點落到10倍，現時7.4倍W，2.3倍位置。

隔夜早飛浸浸落，相信臨場開跑前會更熱，但睇飛今場都幾有信心，可以掃哂。

「好計」前仗跑快活谷草地1650米贏馬，上場升上三班轉跑泥地1800米，都能跑入一席第三，證明馬匹狀態依然勇銳。

今場繼續被安排跑泥地，改配楊明綸騎冷味十足。

昨日開飛15倍，5點回上17倍，現時15倍W，3.7倍位置。

早飛唔算多，可能同配搭有關，但現時呢個賠率，係值得搏嘅。

「香音」呢匹六歲自購馬，嚟港已三季，但只跑過十一次，皆因馬匹健康問題有關！

今季已出賽三次都係跑田草1400米，上場跑入一個接近嘅第五名。

今場練馬師突然安排轉跑泥地兼強配潘頓，賽前並冇試泥閘，呢個安排有啲奇怪，似乎想唔畀大家睇咁多。

昨日開飛6倍好有飛，5點輕輕落到5.7倍，現時6.8倍W，2.7倍位置。

早餐飛到哂位，雖然呢匹馬初跑泥地，但隔夜飛相當重係估唔到，睇飛今場有料到，一定要兼顧。

提供：1八太子、4好計、6電玩時代、5香音

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