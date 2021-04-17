韋達在今午（17日）沙田日馬大舉出擊，結果憑「當家精神」及「標準猴王」起孖，繼1月13日田戰後再次在同日賽事贏多過一場。

「標準猴王」替韋達馬房見習騎師周俊樂補充21歲生日，可謂可喜可賀。

韋達說：「今仗能夠替『標準猴王』取勝，真的感到很開心，因為此駒馬主已支持我多時。」

「而同系的『當家猴王』下周將出戰主席短途奬，『標準猴王』今次先勝一仗，可算替馬主打響頭炮。」

「其實『標準猴王』是一匹頗難訓練的馬，牠的心智有點小問題，日常表現比較曳。」

「幸好近期晨課表現轉好，加上今日場地利放，此馬一早搶出擺在前走，結果順利一放而回。」

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