謝偉俊（洋名Paul）早在18年前開始養馬，名下首駒叫「小紅馬」，養咗兩年苦戰19場全負退役。

阿Paul上季再做馬主，身份已是立法會議員，名下新兵「源源動力」健康卻有好多問題，直到今季先跑得。

上次阿Paul帶埋愛人白韻琹（又名白姐姐）入場，最終只跑第五，阿Paul一心拉頭馬但唔得逞，未幾更入紙將愛駒轉離容廐，改投羅富全馬房。

羅富全接手「源源動力」重新做工夫，3月尾俾定潘頓試泥閘後上勝出。

原來呢匹馬歷來三試泥閘全部第一，今天（17日）轉倉初出，角逐第七場泥地1200米，有機會為馬主謝偉俊同白姐姐影番張頭馬相。

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