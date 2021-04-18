資深馬主榮智健在今屆香港打吡雙龍出海，然而「幸運快車」及「銀馳」皆三甲不入，令榮大董未能繼「奔騰」及「奧運精神」（均已退役）後再贏出這項四歲大賽。

不過榮智健似乎一早已準備好向下屆打吡發起挑戰，須知名下三歲新血「驚喜」已抵港並交由蔡約翰訓練，評分高達85分。

「驚喜」來港前上陣五次獲得冠亞季各一，最後一仗角逐一級賽維省打吡（2500米）屈居亞軍，蹄下敗將「少年維特」隨後角逐澳洲打吡跑第二名，可見含金量甚高。

「驚喜」父系「一錘定音」，後駒服役時奪得六項一級賽冠軍，包括澳洲打吡（2400米）、春季冠軍錦標、玫瑰崗堅尼、女皇伊利沙伯錦標（均是2000米）、木下錦標（1800米）以及蘭域堅尼（1600米）。

「驚喜」長力十足，加上在澳洲出賽次數不多，來港後應有一定進步空間，因此預期這匹三歲馬在明年四歲馬系列頗有競爭力。

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