英籍練馬師高伯新早前受訪時表示，將來回顧自己在港的從練生涯時，一定不會忘記出爭周三（21日）谷草夜馬四班1000米的「旅遊拿督」。

高伯新解釋，雖然事情不應值得自豪，但卻是難忘經歷，皆因「旅遊拿督」當初是由他為馬主黃士心引入的，本身在港出賽六季，跑到第49次才開齋，情況罕見。

馬主黃士心則謂「旅遊拿督」雖屆八歲，年事已高，但本身乖巧文靜，陣上一直忠心肯跑。

回顧此駒上賽於末段後上一攻而破，衝刺甚強，反映本身仍具良好的競爭能力，季內可望再替其馬主黃士心建功。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199