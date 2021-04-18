截至剛周六（17日）賽後為止，蔡約翰憑57場頭馬領先練馬師榜，方嘉柏以54Win緊隨其後，鹿死誰手還未可料。

排第三的沈集成現有半百場頭馬，本身近期火力全開，雖在剛周六田戰再度斷纜交白卷，但他於周三（21日）谷夜卻很有機會恢復贏馬追趕榜首。

當晚他以三匹新勝馬擔大旗，包括「動力飛鷹」、「零距離」（有打王牌）及「杭州飛輪」，牌面強勁。

此三駒屆時均跑首本路程，本身自然充滿競爭力。

至於列陣四班1000米的沈廐另一王牌馬「辣得交關」，其騎師兼沈廐主攻手潘頓賽前親操多課，重視有加，試閘及快跳俱不假手於人。

「辣」系陣營沉寂已久，如今可拼則拼，戰意毋庸置疑。

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