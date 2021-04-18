有一對廐侶，在香港比賽的話，其中一匹根本遠遠不是另一匹的對手；偏偏出外作賽，卻成了不折不扣的歡喜冤家。

這兩匹馬，就是曾同隸大摩旗下的「軍事出擊」和「花月春風」。

2013年，大摩派遣「軍事出擊」和「花月春風」雙雙遠征新加坡，問鼎2000米新航國際盃。出發前的三仗，「軍事出擊」囊括了香港金盃、精英碟和女皇盃，早前亦捧走了一月盃，當選馬王的呼聲高唱入雲。

「花月春風」出發前也贏了冠軍一哩賽，但全季僅此一捷而已，賽績遠不及「軍事出擊」輝煌。

獅城鏖戰，「軍事出擊」在潘頓胯下以逾三個馬位輕取馬偉昌主策的「花月春風」，遠征軍包辦了連贏位。

2014年大摩食髓知味，再遣「軍事出擊」和「花月春風」同征南洋，此前「花月春風」在港整季也沒有交出頭馬；「軍事出擊」雖光芒稍褪，仍成功衛冕了香港金盃。

然而，這回克蘭芝馬場之戰，「花月春風」竟在貝湯美胯下一放絕塵；以莫雷拉壓陣的「軍事出擊」只能在三個半馬位後得回一席季軍。

2015年的新航國際盃，「花月春風」貝湯美原庄配搭衛冕。「軍事出擊」也在陣上，不過廐主已由大摩換成方嘉柏，潘頓則重掌帥印。

像上一季一樣，「花月春風」在港也整季交白卷，甚至連贏位也未入過；「軍事出擊」則捧了沙田錦標，在馬會盃和香港盃亦殺入亞席。

海外的第三度碰頭，「花月春風」甫出閘便搶放在前，「軍事出擊」亦步亦趨跟守於內欄第三位。

直路上，「花月春風」勁度並無轉弱，「軍事出擊」後勁雖強，窮追之下，仍不免以半個馬位見負！

撰文：余伯樂

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