如果話不小心策騎而被罰停賽係騎師必經階段，相信無人反對，好似周俊樂4月11日勝出「神期大帝」（告東尼馬房）但阻人，已是季內第七度停賽。

強如莫雷拉，今季亦曾三度犯規被罰，只不過競賽小組「網開一面」次數亦不少，似有偏袒之嫌。

4月11日尾場賽事，小組曾押後宣佈覆磅完畢，因為認為在趨近200米處時發生的一宗事件，有足夠證據懷疑應否宣佈「銀馳」（蔡約翰馬房）為該仗第三名馬匹。

小組確定，於趨近200米處時，儘管莫雷拉已努力阻止，但正受力策的「銀馳」仍急速向外斜跑，導致「順勢贏」（沈集成馬房）嚴重受阻及被帶向外跑壓向「聚才」（韋達馬房），「聚才」也因而受阻。

「順勢贏」受阻後仍可跑第二，跑獲第四之「聚才」騎師潘頓及練馬師韋達數度觀看賽事影片後，選擇不對「銀馳」提出抗議，故此賽果不變。

小組認為莫雷拉已盡快對「銀馳」急速向外斜跑作出反應，因此並無對莫雷拉採取行動，只着令「銀馳」必須在催策下試閘及格後，才可再次出賽。

問題係莫雷拉是否須要被罰停賽呢？

因為「聚才」原本亦有全面性機會跑入三甲，可惜受阻只跑第四，而如果「銀馳」鞍上人係其他騎師，又會唔會咁好彩？

其實於1月6日三級賽一月盃（1800米）中，入直路後不久，莫雷拉騎「精神威」（羅富全馬房）催策下向內斜跑，令「又係熊」（霍利時馬房）無路可上而勒避。

但小組認為後駒於無路可上前尚未在「馬克羅斯」（告東尼馬房）與「精神威」之間確立跑線，只告誡莫雷拉須加倍小心，並須更努力保持座騎直線競跑。

但試問「又係熊」受干擾，怎能確立跑線呢？換言之競賽小組又再一次放生莫雷拉。

回說「銀馳」斜跑事件，已是季內第二次，頭一次發生於2月6日，此駒在最後100米於田泰安胯下嚴重外閃，導致田泰安未能全力催策，應贏變輸事小，但如果阻人發生意外就事大。

另一駒「馬爾代夫」（賀賢馬房）亦是麻煩友，於4月5日勝出一仗在跑過100米處時，將頭轉側及急速向外斜跑，尚幸並無干擾其他馬匹。

由於「馬爾代夫」以往曾在直路上斜跑，小組向練馬師賀賢查詢有關此事。

今次小組有做野，雖選擇不禁止「馬爾代夫」出賽，但告知賀賢，小組日後將持續監察此駒，並在必要時採取適當行動。

而「銀馳」、「馬爾代夫」呢對馬，再出配任何騎師，真係要打醒十二分精神。

另外，之前已講過波健士成日於陣上左望右望，話口未完，4月11日策騎「魅力漢子」（蔡約翰馬房）又於陣上四處張望被競賽小組警告。

同日黎海榮亦好學唔學，被查詢有關第六名馬匹「歡樂小子」（文家良馬房）於末段的跑法，黎海榮表示，在確定座騎不可能跑入前五名後，便於末段停止用鞭，僅手足並用催策。

經小組考慮到第五名馬匹「弗雷」（沈集成馬房）與「歡樂小子」於衝線時相距四分三個馬位，遂決定除了告誡黎海榮必須力策座騎至終點，並進一步警告黎海榮不要在陣上四處張望，由此可見，四處張望呢家野會傳染！

4月5日潘明輝亦曾因未有力策第六名馬匹「合夥年代」（蘇偉賢馬房）至終點，表現未能令小組滿意，結果違反賽事規例被判罰款一萬五千元。

跟住4月8日又被查詢「赤水神駒」（葉楚航馬房）有關於過了1100米處後的騎法。

最過癮的係葉楚航亦睇唔過眼，雖然確認曾指示潘明輝嘗試讓「赤水神駒」領放，但於賽後亦立即向佢查問有關未有讓「赤水神駒」保持居於「好好彩彩」（蘇偉賢馬房）外側的原因。

令致「峰爭」（羅富全馬房）有機會在不須消耗氣力下超越「赤水神駒」，即原先「赤水神駒」可居的位置。

潘明輝解釋一大輪後，好彩冇事，但小組嚴厲譴責潘明輝，並認定他策騎「赤水神駒」的方式，缺乏作為資深騎師應有的判斷力及主動性。

小組進一步告誡佢，只要情況許可，須確保日後策騎方式可確保座騎有最佳機會於末段以勁勢衝刺，同時要遵守策騎指示，可見呢場賽事，潘明輝已從地獄折返人間。

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