日本名雌Sodashi在上周日（11日）在吉田隼人胯下捧走三冠雌馬首關櫻花賞，並打破阪神競馬場1600米場地紀錄時間，展現其當今馬壇最佳白毛馬的本色。

這匹白色女王理所當然地成為日本馬迷新寵兒，其仿真Q版毛公仔日前在當地重新上架，縱使一人限購一件，惟仍在短短10分鐘內被搶購一空，Sodashi人氣可見一斑。

據悉，Sodashi毛公仔將於五月下旬再次上架，雌馬三冠系列次關日本橡樹大賽亦將在5月23日舉行，且看這匹世界第一白毛馬能否向三冠馬后再邁進一步。

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