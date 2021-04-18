香港賽馬公認賭味重，正因賭味重涉及大量投注金錢，馬會更應做好把關監管工作，這方面當然與曝光率長期高企的CEO應家柏扯上關係。

媒體問馬迷認識多少個、哪幾位馬會高層及行政人員，他們應該數得出首席受薪董事祁禮謙（阿Kim）。

這位澳洲人近年經常被指賽事監管執法尺度不一，不時受到馬迷及輿論抨擊，成為眾矢之的甚至其中一位馬迷被問責的對象。

究竟祁禮謙對自己工作有何評價？對於馬迷及媒體對競賽小組的批評怎樣回應？最好就由他自己逐一解答。

祁禮謙由2003年開始擔任香港馬會受薪董事，到2009年擢升為首席受薪董事，亦為相關職位歷來任期最長的一人。

在別人眼中，祁禮謙打馬會工猶如打昔日的政府工，是一個鐵飯碗。

不過，原來阿Kim從沒覺得自己是長做長有的。

他說：「只要你看看歷史，香港馬會更換受薪董事司空見慣，由我履新第一日開始，根本沒有想過這份工，會做得這麼久！」

「兼且隨後發覺擔當馬會受薪董事，經常成為馬迷、賽馬傳媒目光焦點所在，是名副其實的『三煞位』。」

「我知道自己經常成為馬迷、傳媒箭靶，卻沒有投訴，皆因作為馬會受薪董事，工作上一定面對壓力，如果我認為自己應付不來，早就選擇執包袱。」

「我認同賽馬傳媒對我以至整個受薪董事團隊時刻關注，屬於健康現象，惟他們作出質疑時，我認為還是要審慎嚴謹一點才算公平。」

祁禮謙舉了2017年季尾潘頓騎「文藝學家」（已退役）作為例子說明。

該駒配潘頓以後上跑法取得連捷，但在爭取三連勝一役，潘頓跑至對面直路，卻選擇繞過馬群上前帶頭，最終敗陣而回，馬迷及輿論除了對潘頓騎法詬病外，更認為競賽小組接納騎者賽後解釋欠妥。

對於該次負評，阿Kim至今仍記憶猶新，並謂自己對傳媒的處理手法感到失望。

他說：「當晚明顯是『文藝學家』本身搶口不受控制，試問我們（競賽小組）有何理據判罰潘頓違反賽例？」

「然而賽馬媒體不斷質疑我們放生潘頓，甚至說因為我與潘頓都來自澳洲，所以自己人幫自己人，有專欄作家還說廉政公署應要就此介入調查。」

「基於傳媒大造文章，當年這件事越演越烈，惟其後馬迷、賽馬傳媒甚至其他騎師都發覺，根本『文藝學家』難於操控。」

「奈何真相大白後，賽馬傳媒並沒有跟進報道，為我們討回公道。」

「所以我說香港賽馬傳媒，要對我們團隊持平及按事實報道。」

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