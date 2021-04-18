羅富全近期成績甚佳，雖然最近兩次賽事沒有頭馬進帳，但依然穩居練馬師榜第四位。

周三（21日）谷草夜賽羅廐出馬陣容甚強，大有機會增添頭馬，進佔更高名次。

最近兩次谷戰都能跑入前列的「紅衣火旺」，今次由1000增程至1200米，羅富全表示這是田泰安的建議，希望此駒藉此打開勝利之門。

羅富全說：「『紅衣火旺』出道日子尚淺，但表現已算唔錯。」

「前仗初跑谷戰即上名，對快活谷跑道甚是適應。」

「可惜剛戰再跑同程，由於排外檔關係，沿途際遇並唔理想，最終亦只以半馬位落後跑第四，表現算是唔錯。」

「賽後田泰安向我建議，安排『紅衣火旺』增程跑1200米。」

「由於此駒靠後上早段唔算快，增程亦算合理。」

「這場四班1200米不會拆組，我亦為此駒用保護權報名，務求順利出賽，期望周三能取得好成績。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199