代表日本參戰下周日（25日）冠軍賽馬日的五大名駒，早前已有四駒分從當地或杜拜抵港，全部現於檢疫馬房進行隔離，包括「神業」、「野田重擊」、「謀勇兼備」及「唯獨愛你」。

餘下一駒「耀滿瓶」亦於今晨（18日）抵港，隨即進駐位處沙田馬場的檢疫馬房。

此駒前年12月首度征港，夥拍莫雷拉勝出香港瓶，其練馬師是尾關知人，馬主為絲綢會。

這匹六歲雄馬近期演出一般，在3月中金鯱賞二級賽不敵爆大冷掄元的Gibeon跑第四，之後再無出賽。

今次再度攻港，「耀滿瓶」就地取材，將由騎師三哥田泰安策騎，聯同三大隊友「神業」、「謀勇兼備」及「唯獨愛你」競逐總獎金2,500萬的女皇盃一級賽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199