女騎師勢力在國際馬壇不斷壯大，在澳洲與英國分別有賈傑美及杜苑欣能夠獨當一面，成為當地前列甚至爭冠騎師。

至於擅長造星的東瀛馬壇，今年亦有永島真奈美及古川奈穗加入日本中央競馬會（JRA）的騎師行列，令近年彼邦女騎師不再只有藤田菜七子一人獨撐。

兩位新人女將在陣上亦能交足表現，繼上周藤田菜七子與永島真奈美構成史上第一條JRA女騎師連贏後，在昨天（17日）她們更再接再厲。

在新潟競馬場舉行的一項只限年輕騎師上陣的四歲以上一勝馬賽，由古川奈穗策騎Crown Desire掄元，至於藤田菜七子及永島真奈美分別夥拍Kimuken Dream及Monopoly Eyes分獲亞季，為JRA歷史上首次由女將包辦三重彩。

其中，古川奈穗近期氣勢如虹，自3月6日出道後已取得六場頭馬，暫時是今季新人騎師之中成績最佳的一位。

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