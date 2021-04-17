沈集成上季贏45場頭馬，排在練馬師龍虎榜第七位。

其實近季沈廐一直能取得好成績，時常排在成績表前列位置，今季更有可能來個大突破。

全因近月戰績極佳，搏殺手風又夠順，頭馬數字不斷飈升，現已進佔練馬師榜第三位，是爭冠黑馬。

其馬房每季都有新血補充，不論是自購馬抑或自購新馬，都是爭勝重要棋子。

沈集成訓練這些生力軍，手法都比較急進，成功例子相當多，如「知道再勝」今季三出三捷。

「好玩福星」熱身後取得三冠兩亞，又有「順勢贏」跑六場，於1400米打開勝門，還有「杭州飛輪」、「弗雷」、「樂益善」、「飛輪閃耀」等駒，都能替馬房添Win。

值得一提的是最近出道的「日輝煌」，在1月15日做完閹割手術，相隔兩個半月上陣，結果追獲殿軍。

通常閹後馬匆匆出賽，演出會略打折扣，但此駒能夠跑得接近，反映質素能力皆不俗，復課見有好進展，相信很快便能為馬房建功。

識得收放，掌握馬匹狀態起落，然後部署出擊，也是沈集成的強項。

七歲馬「動力飛鷹」在第四班贏三次，復課以慢操為主，18日後做番快工夫，每五日快跳一課，程序恰當。

「零距離」是匹單薄馬，打叠贏兩場後，未幾已上從化，好讓馬兒休養生息，絕對是合適的安排。

這些馬匹稍後出賽，都有機會再取勝。

馬兒健康良好，經循序漸進式操練，再通過試大閘打磨狀態，是馬房提升馬匹狀態的最佳方法。

試大閘有好表現的馬，當然要優先留意，然而有點瑕疵的馬，須再細心觀察。

如「艮志騰雲」在2月24日出賽前試大閘，起步卻大脫腳，是否身體語言顯示本身已有點厭戰呢？

結果兩日後安排到草地考閘，確認本身起步冇問題，結果出賽繼續交出表現拼入亞席。

早前出賽取得平頭冠軍之「好玩福星」，賽前試閘轉彎外避，經修正後過終點有追勢，這些細節都值得跟進。

在最後試跑朝，於草地1800米起步處操練的馬匹，特別由出賽騎師親自考驗的，大多數在陣上都有好表現，已成此廐基本搏殺模式。

在用人方面，沈廐與潘頓合作無間，今季已約有半數頭馬是由潘頓勝出的。

還有巴度，合計他與潘頓季內所贏的沈廐馬，已佔去沈廐本身暫時頭馬總數四分三。

沈廐操好而有實力的參戰馬，如用這兩位猛將執韁，都應該加以留意。

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