來到季尾，五班賽買少見少，尤以谷草為甚。

同類賽事目前每逢編排都有大量馬匹報名，導致五班賽接連在谷夜開設兩場，剛周三（14日）是這樣，緊接而來的星期三（21日）亦然。

羅廐現時只有兩匹五班馬，包括剛周三敗走五班谷中1800米的「明德之星」，以及將跑星期三晚五班1200米第二組的「常勝心」；前駒今季已交出三場頭馬，後駒則尚未出頭。

「常勝心」前仗首戰第五班即入Q，可見本身已找到基本出路，前景未致於一片灰暗。

此駒質素猶新，累積五度上名都在谷戰，其中一次是於四班C欄1000米入Q，僅輸短距離予頭馬。

今戰同欄五班1200米，未嘗不可拼出頭來。

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