羅富全與莫雷拉自從4月8日憑「西利哥」打破兩人合作近三個月齋缽後，表現重拾正軌。

周三（21日）谷夜，羅富全與莫雷拉將合作「皇寶」及「明月生輝」，這對騎練又有機會攜手揚威凱旋門。

角逐四班1650米的「皇寶」，上仗在莫雷拉胯下大熱倒灶。

羅富全解釋此駒前仗守好位表現甚佳，可惜上仗無馬放頭，出頭後被迫自行領放，並非其最有利跑法，最終落敗而回。

不過跑第四亦唔算差，可見這匹中長途馬持續進步。

「皇寶」近課所見狀態仍佳，今次繼續由莫雷拉主轡，如有好形勢依然不乏爭勝機會。

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