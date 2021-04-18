隨住香港社會情況改變，唔少港人對政府投予不信任一票，開始籌備甚至已坐言起行，到海外展開新生活。

如果擔心禍福難料，不妨參考以下香港退役馬的「移民」故事，或會令你明白甚麼叫適者生存、能屈能伸。

香港馬要到海外尋找「第二家園」，理論上可以像當年「好望角」為了避開一代馬王「精英大師」，選擇保留香港馬身份，不斷周遊列國避開對方，並揚威英國、澳洲。

然而「好望角」本身賽績夠勁，先可以成功取得外咭遊埠，沒有同等能力的，惟有先選擇在香港退役百分百洗底，才能開始「尋找他鄉的故事」。

第一匹先講「有得威」，牠在香港出賽時有「綠魔」稱號，一直健健康康兼曾勝出本地1400米三級賽華商會盃，更曾兩度以香港馬身份遠征東瀛。

可是其幕後最終都選擇將該駒移民星洲，究竟是甚麼故事？

「有得威」馬主傲風團體經理人之一劉慶輝當年這樣說：「『有得威』狀態仲好弗，可惜本身最擅長1400米，但香港欠缺同程分級賽，如果跑1200同1600米，又未必夠跑（註：當時1200米有『幸福指數』、一哩則有『步步友』等王者在陣）。

「所以最好都係另謀發展，考慮到新加坡一季1200至1400米有近十場分級賽，可以較多贏大賽機會。」

結果「有得威」轉到新加坡總共跑了八次，當中包括三場1200米、兩場1400米及三場1600米，最終牠只能勝出當地一場1400米三級賽。

於2019年克蘭芝一哩賽，「有得威」雖成為星洲代表名次最佳一匹，卻敵不過從香港過來掘金的「川河尊駒」，並於同年8月多跑一次便因健康理由真正退役。

合計「有得威」移民星洲，前後八戰取得一勝三位，未知是否達到幕後當初移民目標，惟肯定「有得威」擺脫不到受制於「香港友」的宿命。

另一匹「精彩鬥士」是在「第二家園」創出新天地的最佳例子。

嚴格來說，在澳洲三勝一級賽的「精彩鬥士」，應該是在「第三家園」發圍，因為牠運港前曾於英國出賽。

抵港第一仗，「精彩鬥士」在巫斯義礙眼發揮下追近，自此成為焦點馬匹，並成為該屆打吡熱門之一，可惜無功而還。

據悉「精彩鬥士」幕後一早知道牠蹄甲有缺陷，香港場地乾快更加劇問題，最後決定轉到當時仍在澳洲練馬的希斯一試。

明明「精彩鬥士」在英國、香港均跑中長途，點解到了澳洲卻贏三場短途直路一級賽？原來當中包含一個「逆境求存」的故事。

話說「精彩鬥士」抵澳後，花了不少時間解決了蹄甲問題，但同一時間又出現喘鳴毛病。

到本身狀態回復時，澳洲該季一級賽，只餘下1200及2000米兩個大分瓶。

結果希斯認為縮程更合，並且幕後察覺到「精彩鬥士」轉完右彎發力一般。

在多項限制下，反而造就了「精彩鬥士」三勝澳洲直路短途一級賽，你可以說這匹一級賽冠軍錯有錯着，卻更似是個排除萬難的勵志故事。

還有一匹「金龍神駒」，可能不少香港馬迷根本已遺忘了牠。

無他，因為該駒2017年到港跑了兩季未贏過。

「金龍神駒」來港前為2500米一級賽阿根廷打吡盟主，還要贏夠四個馬位，只可惜到港後出現「土地問題」，2000米以上途程根本寥寥可數。

最終「金龍神駒」在港退役後轉戰澳洲，抵埗後五戰2000米或以上途程全入前五名，早前曾於2400及2000米連捷，他日有否機會成為長途版「精彩鬥士」，不妨拭目以待。

香港賽馬以中短途草地賽為主，兼且雲集不少高質馬競爭激烈，對馬匹健康及使用針藥有嚴格管制。

再加上養馬費費，統統減低了馬主等愛駒成材耐性，亦令他們有替愛駒移民另覓新天地的打算。

除上面三個「尋找他鄉的故事」，還有不少移民翻身個案，包括在港初出爆78倍大冷的「帝國驕雄」，轉戰美國贏出G2。

曾在香港跑長途薄有名氣的「信利多」，退役後在澳洲攻下表列賽。

還有「霸王神駒」，亦於澳洲勝出二級及三級賽。

如果牠們當初被選擇留在香港，便有可能在屢戰屢敗的結局下，目前在雙魚河頤養天年。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199