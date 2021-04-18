原公司騎師郭能早前因行為及態度問題被判停牌至煞科，其所有騎開之馬甚或嫡系座騎，都改由其他騎師策騎出賽。

以剛周末（17日）沙田賽事為例，第七場「紅海福星」（文廐）換上蔡明紹都能打叠再贏，此駒本來就是由郭能新勝之馬。

禮拜三（21日）谷中夜馬，「好運寶寶」（東廐）列陣四班1650米第二組，夥拍雷神挑戰同程連捷。

告東尼與莫雷拉在1月31日贏出「神期大帝」後，彼此尚未再攜手建功。

「好運寶寶」上仗跑同班同程，末段抄出最外叠後上衝贏「帝豪大師」（沈廐）掄元，而後駒再出亦再入Q，可見前駒當晚取勝水準甚高。

這匹灰馬今趟評負131磅，多上次參賽四磅，情況不吃虧，連捷機會理應不小。

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