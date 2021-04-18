沈集成經過早前一輪攻勢後，升至練馬師榜第三位，成為爭奪冠軍的其中一位要角，表現出色。

沈廐今季谷戰成績驕人，周三（21日）賽事回師細場， 即派遣強陣迎戰，有條件再添頭馬進帳。

角逐四班1000米的「辣得交關」，初出跑1200米大敗而回，休息三個月轉攻1000米即上名，今次再跑同程自然有留意必要。

沈集成說：「『辣得交關』是一匹有內出血陰影之馬，操練上要比較小心。」

「初出一役表現唔好，於是重整旗鼓，馬兒相隔三個月健康穩定下，改跑稍短的1000米，結果在快放下入位，演出進步。」

「『辣得交關』拼後操練循序漸進，情況良好於是再安排出賽。」

「我很希望為馬主一家爭取到頭馬，期望此駒今次遇到有利形勢，再添好成績。」

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