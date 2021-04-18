出身見習騎師及至騎師的馬圈靚女蔣嘉琦，年紀輕輕已替自己做好生涯規劃，於去年10月底註冊成為香港馬會販馬代理。

其註冊單位名為蔣嘉琦賽馬事業有限公司，暫時所知已有四駒經其手引入成為香港現役馬，包括「好好學習」、「行雲流水」（她做馬販前為馬主引入）、「資本家」及「電子赤兔」（未出賽），全屬南半球自購馬或自購新馬。

由蔣嘉琦師傅呂健威訓練的「好好學習」，上季起在港出賽，首四仗共取兩贏兩位，所有頭馬均於谷草勝出。

今季暫在田草增添一捷，最新評86分，成就不差。

沈廐「行雲流水」近兩戰俱跑第二，途程都是谷夜一哩，包括剛周三（14日）由巴度入Q，本身在港暫17戰一冠三亞。

至於「資本家」亦為可造之材，季內加入香港馬圈，暫三戰冠亞殿各一，皆跑谷中1200米。

這匹四歲方廐生力軍上賽1.4倍大熱倒灶跑梗頸四，之後曾到從化休養生息培植新鮮感，並於4月13日勝出田草1000米試閘，全程有前有後，走勢充滿朝氣。

今期（21日）休後復出仍戰谷夜1200米，續由相熟拍檔莫雷拉發揮，可助方廐重開勝利之門。

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