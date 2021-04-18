周三（21日）谷草夜賽第三班1200米葉廐「晉神」，其馬主晉神團體經理人之一黃俊雄，同時持有東廐「神期大帝」。

黃俊雄今季養馬運非常好，「晉神」及「神期大帝」各贏兩場，季內他已取得四Win。

「神期大帝」季內在港開齋後不久，便到「晉神」接棒贏本身今季第二場頭馬。

「神期大帝」在4月11日在田草取得服役第二捷，「晉神」則於周三跑谷草，可望輪到再度獲勝。

黃俊雄曾表示，「晉神」體形比較細小，被馬房安排主攻快活谷。

睇番「晉神」上仗爭同程排內檔入Q，反映本身近態不錯，如果今場又抽得內檔起步，未嘗不可爭取今季第三捷。

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