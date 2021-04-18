馬匹血統之事不是每個馬迷都曉，惟隨住時間過去，「遙遠星空」及「達先寶馬」一族均在香港馬圈走紅，讓不少馬迷已可對牠們如數家珍地品評。

「達先寶馬」子嗣近期先後有「達心星」及「君達星」，分別勝出打吡及短途錦標，造就整個羣組紅透半邊天。

另一方面，同屬配種馬的Burgundy雖星味及成就遠不及「達先寶馬」，但其後代卻默默耕耘地做出成績來，最近有「紅鬃烈馬」、「馬爾代夫」及「仲得威」分別勝出或上名，成為馬圈一股新勢力。

周三（21日）又有九場谷草夜馬跑，Burgundy後裔再有兩匹亮相，牠們齊打王牌同場角逐四班C欄1200米，各有條件爭取好表現。

主角「電訊驫馬」及「紅鬃烈馬」分別隸屬方廐及葉廐，後駒上賽由雷神贏C加3欄同班同程開齋，今次多負八磅，仍有機會勝出頭馬。

計幕後戰意及決心，「電訊驫馬」更大，蓋此駒自今季轉做方廐馬以來屢戰屢負，已一年半未曾取勝。

這次出師谷夜，可說是其贏馬黃金機會，皆因「電訊」系新勝「電訊巴打」谷中夜賽當旺，對「電訊驫馬」爭勝帶來一股正能量。

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