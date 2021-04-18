澳門今午（18日）恢復跑馬，在氹仔馬場有六場四草兩沙賽事進行。

結果小將張志立大演帽子戲法，一下子重新追近領頭羊高君濤至落後四Ｗin，重燃冠軍希望。

眾所周知，張志立師承錢健明，惟今次其三匹頭馬只有第三場「聯誠歡聲」與後者有關，餘下兩駒分別來自劉志森及馮耀正馬房。

當中，劉志森麾下「暴風雪」於頭場由張志立取得連捷，馬主是將在周三（21日）香港谷草夜賽出「風雨駒」的陳璟瓏。

至於第五場由張志立贏沙地的「浩勝駿爵」，其馬主則為在港亦有養馬的譚少強。

說起馬主，由前藝人劉小慧（原名劉少慧）持有的前港馬「駿王仔」（原名「駿王」），於3月尾首戰濠江跑沙地中距離，在12駒中跑尾四，表現欠佳。

事後引起質疑這匹本已在港退役的老馬，應否繼續服役，以及馬主究竟抱着甚麼心態？

事隔不足一個月，「駿王仔」於相同騎師胯下角逐受天雨影響的草地1200米，結果末段從外欄以勁勢追上跑第二，演出可謂大有改善。

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