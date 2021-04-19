何澤堯周日（25日）將夥拍日本代表「唯獨愛你」出戰今屆女皇盃，今晨（19日）他親自為座騎考驗。

這位華將一哥今晨較早前，已為周三（21日）參戰馬砥礪，相當勤力。

今晨約六時半左右，何澤堯行去烽火台找呂健威，聽取操練指示後，他便走去機坪，先為第五場「紫菜福星」快跳，繼而再親操第二場「陽明秋秋」。

呂健威全程在烽火台內認真睇實，非常重視，雖然他在馬匹完成操練後，未有第一時間趕往接馬。

不過未幾便收拾文件返倉仄馬，兩駒近仗都有接近演出，且看周三能否順利贏馬。

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