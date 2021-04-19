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騎師陣上發揮，不時引起馬迷爭議，尤其熱門馬採用一些意想不到的跑法，又或末段阻來阻去，鞍上人然後跟馬尾過終點，很容易便燃點到馬迷怒火。

雖然派彩作實後，注碼泡湯已成事實，但馬迷仍希望受薪董事、競賽小組能夠明察秋毫，將未盡全力策騎的騎師檢舉甚至處分，為投注人討回公道。

然而在一些馬迷眼中，馬會受薪董事乃仁慈先生，就算騎師被公認騎跑法欠佳，當他們最後向競賽小組解畫後，便可施施然離開研訊室，完全抽身而退。

在祁禮謙（阿Kim）眼中，馬迷甚至賽馬媒體有如此想法，都是大錯特錯的。

「以我睇法，很多馬迷會根據下注馬匹的最終名次作出批評。」

「每當馬匹不是採取本身慣常跑法，又或者他們覺得騎師末段未有望空全力衝刺，便覺得鞍上人騎法可疑，甚至要求我們作出檢舉行動。」

「可是我要重申一點，競賽小組判定騎師有否遵從賽事規例，與馬迷想法不同。」

「首先，騎師直路取位可選左或右，最終選擇錯了而變得前無去路，終點前未能全力施為，在現行賽事規例之下，此舉並不違規。」

「我們也不時聽到有馬迷說騎師是刻意選錯跑線，事實是否如此？請容我有所保留。」

阿Kim再提出馬會受薪董事一個重要「觀點」：「騎師在陣上千鈞一髮間，取位時作出錯誤決定，就算因而影響名次，也不算違反賽例。」

「然而若騎師沒有遵照練馬師給予的策騎指示，又或當我們向他作出騎法質詢時，未能就此作出合理辯解，這樣就有機會違規。」

要數今季最惹馬迷及賽馬媒體質疑的騎師跑法，可數到潘頓於去年10月騎「榮惑」（總場次98）及在今年1月跑「超好日子」（總場次386）大熱倒灶。

當中，前駒直路跟馬尾，而「超好日子」慣性後上，惟當日竟起步便上前以超快步速放頭，終點前則開慢車。

潘頓該兩次發揮均受到千夫所指，惟經過競賽小組研訊後，他卻沒有被採取進一步行動。

祁禮謙有以下說法：「『榮惑』於該場直路曾嘗試向左移出，於外側馬匹身旁嘗試推進，卻始終未能找到任何空位。」

「假如潘頓強行撞開對手，隨時會釀成嚴重意外，並且這會是不小心策騎。」

「而『超好日子 』轉用主動跑法，賽後我確定了這是練馬師呂健威給予的策騎指示，潘頓依照指示去做，未有違反任何賽例。」

「最終 『超好日子 』搶口難留，或許事前沒人預計得到。」

「在上述兩宗事件，競賽小組均認為潘頓作出令人信服的解釋。」

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