冠軍級騎師潘頓與資深馬主陳璟瓏以往在澳洲攜手立下不少戰功，包括憑「聖靈瀑布」揚威2014年一級賽唐加士打一哩賽及佐治文斯錦標，以及靠「聖靈妙丹」（來港服役後稱「不可思議」）摘下2016年阿堅斯錦標。

周三（21日）谷草夜馬，潘頓將重新接手陳璟瓏名下「風雨駒」角逐第八場三班1200米，以替此駒爭取今季第二捷。

「風雨駒」以往夥拍潘頓四次獲亞殿各二，其中包括上季角逐三班田草1200米，僅以短馬頭位不敵廐侶「加州更好」屈居亞軍。

如今「風雨駒」重新減至贏馬評分72分，潘頓在陣上必定打醒十二分精神，盡力回報陳璟瓏支持。

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