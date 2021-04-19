今屆女皇盃（一級賽2000米）出現港日對決，四匹本地長途好手將於周日迎暫四匹日本代表。

今年來港參加這一場大賽的日本賽駒，除三冠馬女「謀勇兼備」用番土炮騎師，由松山弘平執韁之外，其餘三駒均配上香港騎師出戰。

「唯獨愛你」配華將何澤堯、2019年香港瓶冠軍則配「耀滿瓶」、「神業」則起用史卓豐主轡。

本地華將一哥何澤堯與日本代表初結緣，今朝早（19日）就正式為女皇盃座騎「唯獨愛你」過檔考驗，在大圈（泥地賽道）試跑。

上仗於杜拜世界盃賽馬日（3月27日）杜拜司馬經典賽（一級賽2410米）跑獲季軍的「唯獨愛你」，今課是到港後首次快試，人馬全程走來清風送爽，姿態輕鬆。

同日於大圈出試之日本代表亦有七歲老馬「神業」，此駒一連兩日安排在大圈踱步。

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