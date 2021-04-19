莫雷拉剛周末（17日）竟然交白卷，相信令不少粉絲心碎！

周三（21日）谷草夜戰，莫雷拉出足九場，多駒抽到理想檔位，且看能否成功反擊。

莫雷拉這夜九匹座騎，第一場「格萊美」（1檔）、第二場「八心之威」（2檔）、第五場「皇寶」（3檔）及第八場「資本家」（2檔）均抽好檔。

其中「資本家」是雷神嫡系座騎，此駒在港三戰獲一冠一亞一殿，贏馬之役由雷神贏谷草1200米，今次有好檔之助，絕對有力重拾勝軌。

而雷神今次排檔較差之馬匹，分別為第七場「明月生輝」及第九場「晨曦飛馬」，兩駒均排9檔起步。

莫雷拉周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 格萊美 1

二 八心之威 2

三 活力爆發 7

四 好運寶寶 7

五 皇寶 3

六 紅鬃烈馬 5

七 明月生輝 9

八 資本家 2

九 晨曦飛馬 9

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199