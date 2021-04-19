梁家俊今季表現出色，剛周末（17日）憑「無心睡眠」爆冷贏馬，手風大順！

周三（21日）梁家俊與近期頻添頭馬之文家良合作，這是第五場四班1650米之「機緣巧俠」。

今晨（19日）七時左右，文家良收操步返馬房，途經機坪時巧遇梁家俊，當然把握機會傾談周三賽事策略。

由於「機緣巧俠」是巴度基本座騎，而他正值停賽，因此今次首度由梁家俊執韁。

梁家俊賽前無操過「機緣巧俠」，文家良自然要多花唇舌，向鞍上人講解馬兒特性，希望收事半功倍之效。

且看今次「機緣巧俠」在新拍檔發揮下，能否有更佳表現。

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