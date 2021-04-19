如果郭能因為紀律原因被重罰，馬迷們都會嘩然，而比紀律更重要的賽事誠信及公正問題，如果有出現了，不知官方又會如何處理？

上周末（17日）第四場四班跑1800米，又再出現了一場第八班賽事步速。

當馬迷見到由田泰安策騎的「幸運精選」，頭1600米跑得慢如蟻躝，第三段開25秒3，比起標準時間的23秒85，慢成1秒45，呢個問題不是更大嗎？

兩位冠軍級師莫雷拉及潘頓當時可以紋風不動，一向留前鬥後的「紅衣震撼」與「連連行運」，已經一早擺在前列，不過當然唔會走上去，要與前領的「幸運精選」保持距離。

最後是「幸運精選」行返嚟贏馬，跑個1分50秒13超慢時間畀大家。

當然官方馬上都有做野，對波健士於過了1600米處後，在一段不短的途程上策騎「美活人生」的方式展開研訊，而且小組押後此宗研訊至另訂日期舉行。

縱觀全場賽事，是否只得「美活人生」的跑法及騎法未如人意？其他馬就統統可以當及格呢？

「紅衣震撼」（何澤堯）、「正本開心」（潘頓）與「翡翠綠」（莫雷拉），都出現對催策毫無反應或步韻欠流暢！

騎師這樣的解釋，你滿意嗎？

撰文：小米

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