星期三（21日）新一輪谷草夜賽雲集新勝馬及匆出馬，其中三駒同戰第九場三班1200米第二組，各自爭取本身同程連捷。

牠們分別是「好好彩彩」（賢廐）、「以戰養戰」（羅廐）及「零距離」（沈廐），結合本身近況及實力，此三駒足以控制大局。

其中，後兩駒當初皆有用王牌報名，戰意更勝一籌。

「零距離」非同程不跑，近兩戰均在潘頓胯下勝出四班賽。

如今跑高一個班次，騎師雖不再是潘頓，而是田泰安，但後者季內曾替前者新勝馬「疾風勁草」，取得谷夜1200米連捷。

由此可見，「零距離」縱是潘頓棄騎，也不一定不能再勝。

潘頓這次揀騎亦由自己新勝同班同程的「以戰養戰」，當然有其原因，須知此駒至今配他六戰一贏四位一第五，人馬相當合拍。

至於「好好彩彩」上賽1檔起步沿欄一放而回，如今跑高一個班次少負10磅，亦未嘗不可爭取連捷。

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