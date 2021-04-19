出師星期日（25日）冠軍賽馬日的日本五駒，已齊集香江進行備戰，當中包括昨晨（18日）才抵埗的「耀滿瓶」。

這匹香港瓶前冠軍今早（19日）沒有公開操練，昨晨由莫雷拉試跑一課的「野田重擊」及日本三冠馬后「謀勇兼備」亦然。

餘下兩駒中，「唯獨愛你」及「神業」今早分別在泥地快跳800米及快踱，各自精神面貌均佳。

今次是「唯獨愛你」首度由出賽騎師何澤堯操練，備受關注。

主隊方面亦加緊備戰，今晨先後有多駒露面進行試跑或踱步，當中包括冠軍一哩賽台柱「金鎗六十」在泥地內圈逆時針快踱一圈。

主席短途獎有多達七駒曾做快工夫，其中又以「當家猴王」最受注目，本身由練馬師韋達親跳草地800米，締速頗快，態況顯然不弱。

此駒連仗以短距離飲恨屈居亞軍，周日問鼎一級賽主席短途獎，狀態肯定足夠，最大挑戰來自本身未贏過分級賽，亦未曾在一級賽入圍。

高廐生招牌「福逸」今早夥拍參賽騎師巴度進行草地彈閘，表現亦見不錯。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199