羅富全是其中一位在周日（25日）三項一級賽出馬最多的華人練馬師，與姚本輝及呂健威一樣出三駒。

當天沙田馬場上演冠軍賽馬日，羅廐以「健康愉快」出師冠軍一哩賽，另遣「日日精彩」及「載譽歸來」角逐主席短途獎。

去年當日，「紅衣醒神」（已退役）爆冷替羅廐首勝主席短途獎，鞍上人是田泰安。

這次替其打衛冕戰的「日日精彩」及「載譽歸來」，分別由田泰安及賀銘年策騎。

羅富全說：「兩駒上仗表現均有點令人失望，惟牠們復課後狀態俱佳，各方面看來都很好。」

「很難說牠們的勝望如何，惟牠們只要能發揮出最佳表現，便有望跑出佳績，希望牠們可以做到。」

對於身為應屆香港經典盃冠軍的「健康愉快」，他似乎有信心得多，並說：「『健康愉快』目前處於佳態，上周試閘表現很好。」

「牠在陣上往往能夠在一段途程上保持強勁走勢，對爭勝甚為重要。」

「馬兒主動領放或跟隨領放馬競跑皆可。」

「我難以預測牠今仗勝算，惟牠目前健康良好，狀態出色，說不定能有驚喜演出。」

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