女皇盃賽馬日是季尾高潮所在，此日共舉行三場一級賽2000米女皇盃、1600米冠軍一哩賽及1200米主席短途獎，已定於周日（25日）在沙田馬場隆重上演。

當天日馬共編賽十場，除上述三場重頭戲之外，還包括其餘七場第二至四班賽事，頭場提早於中午12時45分開跑，最後一場編排在5時50分舉行。

準馬王「金鎗六十」（呂健威馬房馬房）今季第七度亮相，又於冠軍一哩賽擺擂台，若今戰再順利過關，連勝紀錄將增至14場。

今年外隊馬只日本大軍攻港，應屆香港短途錦標（一級賽1200米）盟主「野田重擊」相隔四個月重臨，於周日主席短途獎挑戰其餘13匹香港馬。

至於女重盃香港與日本則四對四，以馬王「時時精綵」（告東尼馬房）為首的四匹本地代表，面對東瀛兵團有三冠馬后「謀勇兼備」在內的強勁對手，港隊衛冕之路可謂荊棘滿途。

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騎師方面，「謀勇兼備」主戰騎師松山弘平首次來港出賽，已獲馬會發出該日的客串牌照，此位日將允許在其餘九場賽事接受策騎聘約。

三位公司騎師巴度、史卓豐、馬雅周日刑滿復出，兩位華將周俊樂及黃俊停賽缺陣。

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