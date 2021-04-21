是次（21日）谷戰在C賽道進行，在近四個同一跑道賽馬日，賀賢馬房例有馬贏，賽績印證部署及決心。

相關頭馬分別是去年12月16日「緻寶駒」（3.9倍）、1月20日「超額認購」（4.8倍）、2月17日「紅磚勇士」（5.9倍），以及3月17日「緻寶駒」（11倍）。

賀賢今期只出三駒，「威威高星」、「勁加加」和「超額認購」上仗皆跑入前四名，近況可見不俗。

第五場四班1650米「威威高星」，上仗跑同程沿途走三叠蝕位，結果也得第四，表現不失禮。

第六場四班1200米「勁加加」，上賽田草1200米跟頭馬「怡心聲」串Q，後駒季內兩捷已升上第三班，賽績硬淨。

「勁加加」如今轉戰谷草對手較弱，易配潘頓繼續出擊求逞。

第七場四班1000米「超額認購」，至今兩捷俱在同程取得，路有所長。

上仗跑出22秒34全場最快末段，本身近況大勇，打王牌必拼無疑。

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