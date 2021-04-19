新近賽事於剛周六（17日）完成，馬會評磅員在今天公佈有關賽駒的加減分。

新誕生的10匹頭馬中，加分最多一駒自然是取勝距離最遠一匹「無心睡眠」。

此匹希廐馬在第三班1650米大炒亞軍「天天精彩」（告東尼馬房）4.25馬位，賽後獲加9分，目前增至73分，為本身服役以來新高。

另外，當日尾場第三班1400米輕勝對手三馬位的「標準猴王」，轉投馬房後終取得首捷，由於此番贏馬距離不少，亦換來8分的加幅，最新評分為73分。

而韋廐同日另一匹頭馬「當家精神」，勝後加6分至68分，下次仍可留在第三班角逐。

今次是「當家精神」第二度贏馬，加分比12月20日一出即勝時少，當時此駒贏馬加10分。

4.17沙田日賽10匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

合金之星 34（＋5）

當家精神 68（＋6）

無心睡眠 73（＋9）

幸運精選 52（＋5）

團結一致 61（＋5）

獎金大王 74（＋5）

紅海福星 50（＋6）

獨角寶寶 58（＋7）

紅運大師 98（＋5）

標準猴王 73（＋8）

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