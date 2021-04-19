這天（19日）沙田晨操有兩匹冠軍賽馬日賽駒特別受關注，分別為由練馬師韋達快跳的本地代表「當家猴王」，以及首度由出賽騎師何澤堯操練的日本代表「唯獨愛你」。

無巧不成話，「當家猴王」角逐周日（25日）田草日馬主席短途獎，騎師亦為何澤堯。

至於將跑周日重頭戲女皇盃的「唯獨愛你」，來港前在美丹馬場競逐杜拜司馬經典賽（2410米一級賽），敗予頭馬「萬勝飛」取得季軍，近況可算不俗。

此駒同時見證何澤堯歷來首策日本馬參賽，而且有機會打響頭炮。

這匹出自父系「大震撼」的五歲雌馬已完成隔離檢疫，今晨以1分03.70秒（分段時間34.0秒及29.7秒）完成泥地800米慢跑，何澤堯對其表現十分滿意。

他說：「我覺得牠適應得很好，馬兒經常四處張望，顯得十分雀躍。」

「馬兒一進入跑道即已進入狀態，專心地操練，操後在跑道行回來時也很安靜。」

「唯獨愛你」迄今12戰五勝，包括贏出一項一級賽。

此駒對上一捷來自前仗在阪神攻下京都紀念賽（2200米二級賽），翌仗作初次外訪，就是在杜拜司馬經典賽跑獲一席接近的季軍，同場跑第二的則是另一日本代表「創世駒」。

何澤堯續道：「看得出來牠知道自己該做些甚麼，牠在跑道上十分專注。」

「今課操練很簡單，我獲指示讓牠放鬆下來及慢踱以輕舒腳頭。」

「之前騎師為牠策騎進行快操時，牠都會跑得頗快，因為牠步幅大，所以今早只想讓牠慢跑一課。」

「牠的大部份操練在杜拜已經完成。」

「牠抵港後，牠的團隊說毋須再力磨，保持狀態即可，而牠適應良好，胃口也不俗。」

「牠習慣遠征，所以這樣就很好。」

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