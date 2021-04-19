馬會今日（19日）公佈季尾六月份的賽程，但2020至2021年度馬季最後一個月之七月賽程表則未見影。

六月份共舉行七個賽馬日，四次跑沙田日賽，三次為谷草夜馬，當中6月16日周三夜賽輪空，以遷就越洋轉播英國皇家雅士谷賽期。

今年的皇家雅士谷賽期安排於6月15日（星期二）至6月19日（星期五）舉行，一連五日賽期均會轉播來港受注。

合計埋6月5日（星期六）的葉森打吡大賽日、6月27日（星期日）日本寶塚紀念賽日，這個月內合共七個越洋轉播賽日，數目與香港賽馬日相同。

至於在6月20日（星期日）沙田上演的兩場三級賽精英盃（1400米）與精英碟（1800米），為全季最後之分級賽。

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