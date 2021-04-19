騎師在有生之年來到香港策騎，也算一種榮幸和成就。

以四屆巴西冠軍騎師身份攻港的波健士，前年季尾獲發訪港騎師牌照，上季尾轉而獲取三個月公司騎師牌照，今季本獲半季同類牌照，最終被續牌至季終。

這位28歲騎師近期可謂先甜後苦，他於4月初以「君達星」勇奪短途錦標，個人在港首勝分級賽，原本一片美好。

然而他於上周六（17日）沙田第四場夥拍「美活人生」屈居亞軍，卻被馬會競賽董事小組抽秤其中段騎法，擇日傳召他進行研訊。

一般估計，波健士參與這類押後研訊，結局離不開被小組判罰。

通常騎師聞到所謂的「𤓓味」，都會在研訊前的一些日子積極進取，贏馬亦會較平常多，馬迷估計波健士今次也會這樣做。

星期三（21日）跑九場谷中夜馬，波健士於第三、四、六、七、八場均有座騎，個別馬匹近績不錯，可助他向有關方面爭取印象分。

第三場「怡昌福星」上賽轉廐初出在泥地短途跑第五，如今回師上季尾開齋所贏的五班谷夜C欄1200米，排2檔起步，未嘗不可跑出好成績。

第七場「無限商機」排3檔跑四班1000米，條件不差，本身至今三度上名俱於谷中短途四班賽，同程佔其二，有力與對手周旋一番。

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